Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Актобе и Атырау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики 2 августа в большинстве городов республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в городах Алматы, Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).