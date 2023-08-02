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Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Актобе и Атырау

Автор:  
Гульмира Байзакова
2 Августа 2023, 03:00
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Актобе и Атырау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики 2 августа в большинстве городов республики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в городах Алматы, Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).


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