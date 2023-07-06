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    Неблагоприятные метеоусловия будут в Актобе и Атырау

    6 Июля 2023, 08:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеоусловия загрязнения воздуха прогнозируют синоптики 6 июля в большинстве городов республики, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в городах Актобе, Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

    Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Атырауская область Экология Погода Актобе Атырау
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