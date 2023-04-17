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Неблагоприятные метеоусловия будут в Актобе и Атырау

Автор:  
Гульмира Байзакова
17 Апреля 2023, 03:00
Неблагоприятные метеоусловия будут в Актобе и Атырау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия ожидаются 17 апреля в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Атырау и Актобе.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Актюбинская область   Атырауская область   Экология   Казгидромет   Погода  
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