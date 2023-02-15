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    Неблагоприятные метеоусловия будут в 8 городах Казахстана

    15 Февраля 2023, 06:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха прогнозируют синоптики 15 февраля в 8 городах РК, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в городах Костанай, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Шымкент, Алматы и Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

    Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Алматы Восточно-Казахстанская область Костанайская область Павлодарская область Шымкент Погода Абайская область
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