Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Неблагоприятные метеоусловия будут в 11 городах РК

    21 Сентября 2022, 02:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 21 сентября ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в городах Астана, Алматы, Актобе, Атырау, Петропавловск, Кокшетау, Костанай, Усть-Каменогорск и Семей (2 степени), Риддер (2 степени), Павлодар (1 степени)

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Осадки в виде дождя и снега ожидаются на большей части Казахстана
    Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    Яблоня зацвела в Туркестанской области
    Повышение температуры ожидается в ближайшие три дня на большей части Казахстана
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров