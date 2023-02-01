Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Неблагоприятные метеоусловия будут в 11 городах Казахстана

1 Февраля 2023, 04:54
Неблагоприятные метеоусловия будут в 11 городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 февраля в городах Костанай, Павлодар, Караганда, Жезказган, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Актобе, Алматы и Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в среду в Казахстане ожидаются снег и туман.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.


Новости по теме
В США и Канаде грядут небывалые морозы, метеорологи обещают местами -50°С
Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
Дождь и снег ожидаются в большинстве городов Казахстана 4 февраля
Теги:
Читайте также
В США и Канаде грядут небывалые морозы, метеорологи обещают местами -50°С
Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
Дождь и снег ожидаются в большинстве городов Казахстана 4 февраля
Раннюю весну прогнозируют в Алматы
Шторм ожидается в 10 регионах РК
О возможных разливах рек и подтоплениях предупредили жителей 4 областей РК
Свыше трех тысяч наиболее сложных участков автодорог зимой определили в РК
Из снежных заносов спасено и эвакуировано 2 847 человек – МЧС РК
Новости партнеров
Популярное
1 Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область
2 Кандидатов в депутаты выдвинула партия «Байтақ»
3 Главная задача – сохранить государственность - Касым-Жомарт Токаев
4 Первые авто легализовали в Экибастузе
5 Касым-Жомарт Токаев посетил Дом студентов в Таразе

Лента новостей