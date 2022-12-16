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    Неблагоприятные метеоусловия будут в 11 городах Казахстана

    16 Декабря 2022, 02:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неблагоприятные метеоусловия 16 декабря ожидаются в 11 городах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в городах Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Караганда, Темиртау, Кокшетау, Петропавловск и Усть-Каменогорск (2 степени), Семей (2 степени), Риддер (2 степени).

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Автор:

    Ринат Дусумов

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