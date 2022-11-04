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    Неблагоприятные метеоусловия будут на востоке Казахстана

    4 Ноября 2022, 02:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благоприятные метеорологические условия 4 ноября ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия будут в городах Усть-Каменогорск (2 степени), Семей (2 степени), Риддер (2 степени).

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Восточно-Казахстанская область Погода Абайская область Усть-Каменогорск Семей
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