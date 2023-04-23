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Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана

Автор:  
Махаббат Сыздыкова
23 Апреля 2023, 03:10
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и еще трех городах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 апреля 2023 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Усть-Каменогорск, Семей, Ридер, Алматы, передает МИА «Казинформ».

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в воскресенье на большей части Казахстана ожидаются дожди.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.


Алматы   Экология   Погода   Усть-Каменогорск   Семей  
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