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    Неблагоприятные метеоусловия 25 августа ожидаются в трех городах РК

    25 Августа 2022, 06:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 25 августа 2022 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султане, Петропавловске и Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Синоптики прогнозируют, что 25 августа метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере городов Нур-Султана, Петропавловска и Актобе.

    В целом в этих трех городах 25 августа ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

    Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось, что п огоду без осадков на большей части Казахстана прогнозируют синоптики 25 августа.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Экология Погода Петропавловск Актобе
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