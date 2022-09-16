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    Неблагоприятные метеоусловия 16 сентября ожидаются в Алматы

    16 Сентября 2022, 06:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Метеорологические условия 16 сентября в большинстве городов республики будут благоприятными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    Лишь в Алматы метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в пятницу большая часть территории РК будет находиться под влиянием обширного, холодного антициклона. Ожидается погода преимущественно без осадков, в ночные часы – туманы и заморозки.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    - сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    - людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

    - ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Казгидромет Погода
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