Неблагоприятные метеоусловия 16 сентября ожидаются в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Метеорологические условия 16 сентября в большинстве городов республики будут благоприятными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Лишь в Алматы метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в пятницу большая часть территории РК будет находиться под влиянием обширного, холодного антициклона. Ожидается погода преимущественно без осадков, в ночные часы – туманы и заморозки.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.



