Неблагоприятные метеоусловия 14 июля ожидаются в Нур-Султане и Петропавловске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В большинстве городов Казахстана 14 июля ожидаются благоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, в четверг неблагоприятные метеорологические условия ожидаются лишь в Нур-Султане и Петропавловске.

Метеоусловия в этих городах будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере.

Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось ранее, дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана 14 июля.



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