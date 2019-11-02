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Небитый казахстанец Иса Акбербаев нокаутирован обидчиком Левита в бою за титул WBO

2 Ноября 2019 22:18
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Небитый казахстанец Иса Акбербаев нокаутирован обидчиком Левита в бою за титул WBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Екатеринбурге (Россия) состоялся титульный бой, в котором непобежденный казахстанский боксер Иса Акбербаев (20-0, 15 КО) сразился с россиянином Евгением Тищенко (5-0, 3 КО) за титул чемпиона WBO Inter-Continental в первом тяжелом весе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Бой в крузервейте был запланирован на десять раундов, но не продлился всю отведенную дистанцию: Тищенко победил после отказа казахстанца выйти на седьмой раунд, при этом в пятом Иса побывал в нокдауне. Таким образом, Евгений защитил свой чемпионский пояс и одержал шестую победу в профи, а Иса Акбербаев потерпел первое поражение в карьере.

Напомним, Евгений Тищенко был соперником другого казахстанского боксера, Василия Левита, на Олимпиаде-2016: тогда судьи со скандалом отдали победу россиянину.

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Ключевые слова: Спорт,
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