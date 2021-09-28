Не жалея себя, защищал нас: сослуживцы Раджана Батырханова снова предлагают присвоить герою звание «Халық Қаһарманы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 27 лет назад на таджико-афганской границе при выполнении воинского долга в возрасте 19 лет погиб казахстанец Раджан Батырханов. Вспоминая, как герой спас своих соотечественников во время боевых действий, сослуживцы Раджана Батырханова повторно предлагают присвоить ему звание «Халық Қаһарманы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Раджан Батырханов родился 27 января 1975 года в селе Катон-Карагай Восточно-Казахстанской области. Проходил службу добровольно в составе Курчумского взвода отдельного казахстанского сводного батальона.

По Постановлению Верховного Совета от 15 апреля 1993 года «Об усилении охраны внешних границ СНГ на таджикско-афганском участке» был создан Отдельный сводный стрелковый батальон численностью 500 человек.

С 1993 года по 2001 год казахстанские пограничники выполняли свой интернациональный долг по защите таджикско-афганской границы в Таджикистане. В этом году исполнилось 20 лет со дня вывода войск из Таджикистана.

За годы нахождения там, на границе, казахстанские бойцы совершили немало подвигов. Один из ярких примеров - бой, где казахстанский пограничник Раджан Батырханов ценою собственной жизни сдержал прорыв вооруженных боевиков.

28 сентября 1994 года более двухсот вооруженных боевиков из банды Хакима на девяти автомашинах пытались пересечь государственную границу в районе города Хорог Таджикской Республики и направиться в Афганистан. На их пути в тот день встали казахстанские и российские пограничники. Завязался бой. Первым в бой вступил Раджан Батырханов. Приняв огонь на себя, он дал возможность подразделениям перестроиться и ударить по моджахедам с тыла.

В бою Раджан был ранен и погиб. Казахстанский батыр выполнил боевую задачу. Были спасены находившиеся у бандитов заложники.

«Раджан Батырханов, не жалея своей жизни, защищал нас. Он оказался в эпицентре событий. Мы же были несколько выше, на горе, и вели бой оттуда. Раджан ценой своей жизни спас нас. Если бы он это не совершил, мы бы, находившиеся наверху, возможно, были бы окружены…» - вспоминают сослуживцы Раджана Батырханова.

«В ущелье Раджан Батырханов принял огонь на себя и прикрыл нас, расстреляв бандитов. Отдал жизнь ради нас, ради Родины. Он достоин высшей награды», - говорит сослуживец Раджана Батырканова Мадияр Жапаров, отмечая заслуги командира.

Пограничник, младший сержант Раджан Батырханов был представлен к званию «Халық Қаһарманы», но это звание ему так и не было присвоено. За мужество и отвагу, проявленные при защите внешних границ СНГ, Указом Президента Республики Казахстан он был награжден орденом «Айбын» ІІ степени посмертно. Его именем названа одна из улиц в родном Катон-Карагае, 5 сентября 2000 года Постановлением Правительства РК пограничной заставе «Чиндагатуй» Курчумского пограничного отряда присвоено имя Раджана Батырханова и установлен обелиск в его честь.

Отметим, что на своей странице в социальной сети командир Раджана Батырханова, ветеран Пограничной службы, подполковник в отставке Алексей Володин предложил повторно представить героя к высшей награде Республики Казахстан. Данную идею поддержали и другие сослуживцы Раджана Батырханова.