Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Не закупать лук мешками призвал казахстанцев глава Минторговли

    16 Февраля 2023, 12:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Не закупать лук мешками и не создавать искусственный ажиотаж призвал казахстанцев министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас цены стабилизируются. Например, в стране достаточно лука. Кроме того, мы закрыли экспорт этой продукции. Нет никакого повода закупать лук мешками. Но мы заметили, что в эту торговлю подключились спекулянты. В столичной торговой сети «Магнум» лук продается по 130 тенге», - сказал Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    Глава Минторговли добавил, что в сети «Магнум» были выявлены 19 перекупщиков, которые потом перепродавали лук по более дорогой цене на рынках.

    По поводу качества продаваемого по более низкой цене лука министр заявил, что лично ходил проверял, и лук вполне хорошего качества.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Цены и тарифы Видео Общество Минторговли
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан создали внешнеторговую компанию «УзКазТрейд»
    Мораторий на экспорт лука предлагают снять в Кыргызстане
    Без лука не останемся – Минсельхоз
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров