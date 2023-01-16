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    Не заключать под стражу пожилых и беременных предложили в Кыргызстане

    16 Января 2023, 14:39

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев предложил ввести ограничение на применение меры пресечения в виде заключения под стражу по отношению к лицам преклонного возраста и беременным женщинам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

    Согласно документу, законопроект разработан с целью гуманизации уголовного судопроизводства по отношению к лицам преклонного возраста и беременным женщинам.

    Как видно из предоставленных данных, в большинстве случаев избирается мера пресечения в виде заключения под стражу, тогда как данная мера пресечения является самой тяжелой и должна применяться в исключительных случаях.

    На сегодняприменение меры пресечения в виде заключения под стражу по отношению к лицам преклонного возраста и беременным женщинам, учитывая условия содержания в следственных изоляторах, можно признать пыткой, так как условия содержания не соответствуют международным стандартам и при нахождении там вышеуказанных лиц им может быть нанесен значительный вред здоровью.

    Кроме этого, мера пресечения в виде заключения под стражу должна применяться к лицам, которые могут помешать осуществлять следственные мероприятия или осуществить попытку скрыться от органов следствия и суда.Тогда как лица преклонного возраста и беременные женщины имеют объективно ограниченные возможности для того, чтобы мешать проведению следственных мероприятий и скрываться от следственных органов и суда.


    Фото: kabar.kg
    Кыргызстан
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