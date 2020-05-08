Не забывать тружеников тыла призвал Айдос Сарым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь 75-летия Великой Победы международный общественный фонд «Білім Инновация» и ТОО «Еdulight Education Support Center» провели республиканскую научно-практическую онлайн-конференцию на платформе Zoom «Ұрпаққа ұран болған ұлы ерлік», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы, Министерство образования и науки РК, подготовили план мероприятий ко дню празднования Великой Победы. Сегодня международный общественный фонд «Білім Инновация» проводит научную конференцию. Желаю удачи в проведении мероприятия. Я знаю и вижу, какая ценная информация преподносится сегодня. Темы очень обширные. Думаю, вся информация будет полезна для подрастающего поколения. Всех поздравляю с великим праздником – с Днем Победы», - выступила на научно-практической онлайн-конференции вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова.

Как отметил политолог Айдос Сарым, в нашем календаре есть два уникальных месяца: декабрь и май, которые очень богаты знаменательными праздниками.

«Декабрь и май – очень важные месяцы в нашей истории. Исторические события, радость, слезы, жертвы, герои и подвиги – все встречается в датах, которые празднуются именно в эти месяцы. В школьное время мы всегда просили дедушку рассказать о суровых годах войны. А он нам не отвечал, говорил: «Нет ничего хорошего в войне». Есть книги, исторические даты войны, а есть живые истории, услышанные из уст тех, кто пережил войну. Конечно, очень важно услышать и узнать об этом», - отметил политолог.

По его словам, нужно правильно изучать войну и события.

«Война – это подвиги, отвага, героизм. Но есть и обычные дни войны. Война - это не только битва, а повседневный образ жизни. Нам рассказывали, что бывали такие моменты, когда одна дивизия уничтожалась в один день. Нужно правильно изучать войну. О подвигах говорить нужно. Не тем не менее, необходимо изучать, как проходил один день из жизни в военное время», - пояснил он.

Как отметил Айдос Сарым, необходимо показывать работу тружеников тыла.

«Есть еще один вопрос, на который мы должны обратить внимание. Это труженики тыла. Даже если они не воевали, они также причастны к этому событию. Они работали на заводах, перенесли все тяжести военных лет. Мы тоже должны чтить их труд. Кроме того, нам нужно найти свой путь. Это праздник не только радости, но и грусти, сколько жизней унесла война. Нам необходимо изменить наш взгляд на историю. Нужен новый подход к празднованию Великой Победы», - заключил политолог Айдос Сарым.

Фото: moydom.moscow



