Не являющихся на призывные комиссии граждан разыскивают в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие департамента по делам обороны и полицейские проводят совместные мероприятия по розыску призывников, не являющихся на призывные комиссии. Рейды организовывают ежегодно во время весенне-осенних призывных кампаний не только в столице, но и во всех регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата г. Нур-Султана.

«Нами созданы мобильные группы и организовываются выездные мероприятия в места массового скопления людей – торговые центры, рынки, развлекательные учреждения и т.д., направленные на выявление и розыск лиц призывного возраста, не состоящих на воинском учете в управлениях по делам обороны. Немало выявлено молодежи, приехавшей из регионов в столицу и нарушающей правила прописки. Ведь если не имеется прописки, соответственно, их нет на воинском учете. Призывные пункты регионов не могут найти их по домашним адресам, так как данные граждане выезжают в столицу и другие мегаполисы без снятия с воинского учета по прежнему месту прописки. В результате наших совместных мероприятий с департаментом полиции ежегодно приводится в соответствие с нормативными правилами воинский учет и прописка ряда граждан, прибывающих в город. Одновременно с этим молодых людей призывного возраста направляют для прохождения призывной медицинской комиссии. Не имеющих права на освобождение и отсрочку от призыва по решению комиссии направляют на срочную воинскую службу для выполнения конституционного долга», – рассказал заместитель начальника столичного департамента по делам обороны Артур Каскарауов.

Как показывает практика, ежегодно 20–25% призванных на срочную воинскую службу из столицы молодых солдат – это выявленные в ходе рейдов призывники. В силовых структурах уверены, что данные мероприятия положительно влияют на занятость приезжей молодежи.