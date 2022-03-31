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    Не являюсь сторонником ограничения работы социальных сетей – Айдос Сарым

    31 Марта 2022, 22:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым дал интервью на YouTube-канале Бибигуль Жексенбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Айдос Сарым ответил на вопросы, касающиеся проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации», который 9 марта текущего года был одобрен Мажилисом во втором чтении.

    «В законопроекте охвачены многие вопросы. К сожалению, из этого законопроекта обсуждается только вопрос о кибербуллинге. Только часть поправок, касающихся социальных сетей. Я бы сказал, что это признак поверхностного взгляда журналистского сообщества. В действительности, для судьбы наших детей и психологическая служба, социальная служба, и школа – все это очень важно. Но их не обсуждают, зато каждый второй говорит о том, что власти получают какие-то возможности, обсуждаются только предложения по правильному использованию социальных сетей», – сказал А.Сарым.

    По его мнению, в случае, если бы государство имело намерение ограничивать социальные сети, то и без нынешних поправок, в соответствии со статьей 41 Закона «О связи», принятого несколько лет назад, оно имеет возможность полностью ограничить любые соцсети.

    Мажилисмен также подчеркнул, что не является сторонником ограничения деятельности социальных сетей. Критика в его адрес звучит со стороны некоторых политических сил, которые, в принципе, всегда выступают против любых инициатив государства в сфере средств массовой информации.

    Напомним, статья 41 Закона «О связи Республики Казахстан» от 5 июля 2004 года N 567 предусматривает ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в области связи, в том числе порядок приостановления работы сетей и (или) средств связи.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Мажилис Безопасность Общество Кибербуллинг
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