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    Не вывезете мусор, будем фотографироваться у каждого контейнера – аким Петропавловска

    14 Июля 2023, 20:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске снова обострилась тема несвоевременного вывоза твердых бытовых отходов. В жаркие дни от переполненных контейнеров за версту разносится зловоние, во время ветра мусор разлетается во все стороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким Петропавловска Серик Мухамедиев собрал в горакимате руководителей мусоровывозящих компаний. Градоначальник считает, что возмущения и недовольство людей уместны. О результатах разговора С.Мухамедиев рассказал на своей странице в социальной сети.

    «Представители организации ситуацию оправдывают поломанной техникой. Однако это жителей города не интересует, как для них, так и для нас, важны конкретные решения, которые позволят своевременно вывозить мусор. Это прямая обязанность компаний. Либо закрывайте вопрос в течение двух дней, либо мы с вами проводим пресс-тур и возле каждой мусорки будем фотографироваться. Чтобы люди видели вас и продукт вашей работы», - сказал аким города.

    Он добавил, что тариф на вывоз мусора увеличили в два раза. Компании должны оперативно решать вопрос с техникой, не ждать, когда ее отремонтируют.

    «Тема мусорного коллапса в городе поднимается снова и снова. Чтобы выйти из этой ситуации, в этом году мы подняли тариф на вывоз ТБО. Кроме того, специалистами акимата города был объявлен конкурс на приобретение двух единиц техники. Их после объявления победителя передадут на обслуживание мусоровывозящим компаниям», - написал С.Мухамедиев.

    Ранее в горакимате сообщали, что за счет бюджетных средств приобрели 100 евроконтейнеров и передали их мусоровывозящим организациям.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Акимат Регионы Казахстана Петропавловск
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