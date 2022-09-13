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    Не выполнен план по импортным таможенным пошлинам - Минфин

    13 Сентября 2022, 12:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Данные по неисполненному сбору некоторых налогов за восемь месяцев текущего года сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «План не исполнен по КПН и импортным таможенным пошлинам. Неисполнение плана по КПН связано с уменьшением сумм заявленных авансовых платежей за 8 месяцев 2022 года по 629 крупным налогоплательщикам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%. Неисполнение плана по импортным таможенным пошлинам связано с геополитической ситуацией и санкциями», - пояснил Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

    Министр также сообщил, что доходы местных бюджетов исполнены на 111,6% и составили 3,3 трлн. тенге.

    План перевыполнен на 345 млрд. тенге, из них по налогам – на 323 млрд. тенге.

    Планы по доходам перевыполнены во всех регионах, за исключением Туркестанской и Мангистауской областей.

    Ранее сообщалось, что более 10 трлн тенге доходов поступило в госбюджет за восемь месяцев 2022 года в РК.

    Фото: ria.ru

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минфин РК Налоги
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