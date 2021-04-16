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    Не выходя из дома могут получать госуслуги костанайские пенсионеры

    16 Апреля 2021, 22:21

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Костанайским пенсионерам советуют получать госуслуги дома, не выходя из дома. Возможность получения госуслуг на дому стала более востребованной в период пандемии, передаёт корреспондент со ссылкой на пресс-службу областного филиала госкорпорации «Правительство для граждан».

    С начала года сотрудниками костанайского филиала госкорпорации на дому оказано более 1200 услуг.

    Услугой с выездом на дом могут воспользоваться люди с инвалидностью первой и второй категории, пожилые люди возрастом старше 65 лет, участники Великой Отечественной войны и дети-инвалиды. То есть те граждане, которые самостоятельно не могут прийти в ЦОН.

    «Ранее услугу могли получить граждане старше 70 лет. Но в 2020 году, из-за пандемии короновируса, были приняты изменения. Так как люди старше 65 лет входят в группу риска, - подчеркнул заместитель директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Шынгыс Аширбеков. – Поэтому мы и рекомендуем тем категориям лиц, которые могут получать госуслуги на дому, воспользоваться этой возможностью и не рисковать своим здоровьем. С начала года сотрудниками Костанайского областного филиала уже совершено 1228 выездов, оказаны 1267 услуг. Самые популярные услуги – это, конечно же, документирование граждан, а так же оформление электронной цифровой подписи (ЭЦП)».

    Для того, чтобы вызвать работника госкорпорации на дом, гражданину или его опекуну необходимо позвонить в Единый контакт-центр 1414 и оставить заявку на получение услуги. После чего с ним свяжутся специалисты госкорпорации «Правительство для граждан», уточнят полноту документов и назначат дату и время оказания госуслуги на дому.

    Услуга должна быть оказана не позже 7 рабочих дней с момента получения заявки.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Цифровой Казахстан Общество
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