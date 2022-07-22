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Не все школы имеют тревожные кнопки и камеры – полиция СКО
22 Июля 2022 15:00

Не все школы имеют тревожные кнопки и камеры – полиция СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области обсудили подключение школ к системе видеонаблюдения. Не все учебные заведения региона обеспечены средствами техбезопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы полицейского ведомства, все объекты образования должны быть оснащены системами видеонаблюдения, тревожными кнопками и специализированной охраной. Сейчас такую техническую оснащенность имеют не все школы.

В полиции подчеркнули, что важным пунктом обеспечения безопасности школьников является наличие тревожных кнопок.

«В объектах образования камеры устанавливаются для повышения безопасности детей. Они позволяют более эффективно реагировать на поступившие запросы. На сегодняшний день сотрудники Центра оперативного управления Петропавловска в режиме реального времени могут просматривать более 200 школ области, около 4 000 видеокамер», - проинформировал начальник отдела управления информатизации и связи Михаил Золкин.

На встречу полицейские пригласили представителей управлений образования, цифровых технологий акимата области.

В апреле руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Айгуль Сураганова, говоря о проведении аттестации в школах, отмечала, что к обеспечению безопасности должны подключиться и местные исполнительные органы. Эти мероприятия связаны с финансовыми затратами, которые директора в одиночку решить не смогут.


Фото: s.yimg.com

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Автор:
Корреспондент

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