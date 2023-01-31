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    Не все центральные госорганы соблюдают требования по проведению встреч с населением - МИОР

    31 Января 2023, 12:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 2022 год было запланировано 227 встреч центральных исполнительных органов с населением, но проведено 212. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер отметил, что в рамках проводимых министерствами встреч с населением в регионах важным вопросом является соблюдение требований Указа, который предусматривает анонсирование встреч, предварительный сбор вопросов от населения, проведение брифингов для СМИ, личных приемов граждан, встреч с некоммерческими организациями и подготовки плана действий по проблемным вопросам.

    «Тем не менее имели место случаи не повсеместного соблюдения указанных требований центральными исполнительными органами», - сказал Дархан Кыдырали.

    Министр сообщил, что в рамках выездных встреч по итогам 2022 года министрами проведено 216 личных приемов, населением озвучено 1 679 проблемных вопросов, из них 1 241 или 74 % решены, 438 находятся на исполнении госорганов.

    «К примеру, по итогам встреч с населением министра просвещения внесены изменения в правила организации питания обучающихся», - добавил Дархан Кыдырали.

    При этом, по словам министра, гражданами и СМИ отмечается недостаточное анонсирование предстоящих выездов министров в регионы в местных СМИ.

    «Согласно графика на 2022 год было запланировано 227 встреч, из которых 55 было запланировано на первое и 172 на второе полугодие. Всего в соответствии с графиком в 2022 году проведено 212 встреч», - уточнил Дархан Кыдырали.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Общество МИОР
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