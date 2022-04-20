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    Не все $100 млрд вывезли за границу незаконно – глава Минфина

    20 Апреля 2022, 13:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почему в Казахстане расследуются уголовные дела по возвращению незаконно вывезенных 1 млрд долларов США, тогда как ранее было заявлено о 100 млрд, пояснил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Надо отметить, что не все 100 млрд были вывезены незаконно. В целом, в экономике, как вы знаете, есть транзакции, импортные и экспортные операции. 100 млрд долларов - это поток финансов в целом», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Ранее сообщалось, что за годы независимости из Казахстана незаконно были вывезены несколько десятков млрд долларов.

    «Что касается сумм, это смотря за какой период. Это в принципе несколько десятков миллиардов долларов. Об этом идет речь (…) Если мы берем привлечение прямых иностранных инвестиций, у нас объем большой – за 30 лет более 400 млрд долларов, то здесь не один десяток, наверное, был выведен. Точную сумму здесь сказать сложно, но это порядка 100, может быть чуть больше, млрд долларов», - сказал министр национальной экономики РК Алибек Куантыров во время пресс-конференции в СЦК.

    Позже стало известно, что Генеральная прокуратура расследует более 20 уголовных дел, связанных с возвращением незаконно выведенных денег из Казахстана в 1 млрд долларов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минфин РК
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