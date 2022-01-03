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    Не видим возможности снизить цену на газ до 50 тенге – Магзум Мирзагалиев

    3 Января 2022, 20:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Магзум Мирзагалиев ответил, рассматривает ли Правительство вопрос снижения цены на газ до 50 тенге за литр в связи с требованиями бастующих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Есть оптовая цена, затраты, связанные с доставкой и хранением. Соответственно мы выводим цену себестоимости на заправочных станциях. Сегодня она сформирована на уровне 80 тенге. Та маржа, которая остается у АЗС, достигала 40 тенге, то есть 50%. Незамедлительно вылетел туда вице-министр, который встретился с представителями АЗС. Во-первых, это социальная ответственность бизнеса. Необходимо снижать, умерить свои аппетиты, раз ситуация диктует другое. Именно так это я вижу», - сказал министр энергетики на брифинге в СЦК.

    Магзум Мирзагалиев ответил, рассматривает ли Правительство вопрос снижения цены до 50 тенге за литр сжиженного газа в связи с требованиями бастующих.

    «Есть себестоимость производства, вот и все. И на том же Жанаозенском ГПЗ работают такие же граждане, такие же жители города. И когда себестоимость производства газа у нас составляет около 100 тысяч тенге за тонну, и это больше, чем желаемые 50-60 тысяч, то у нас есть два варианта: мы или будем сидеть в постоянном дефиците, и наши заводы в какой-то момент просто остановятся, - сейчас по тому же Жанаозеньскому ГПЗ все к этому идет - или будут приниматься вот такие, может быть, не очень популярные меры. Но это объективно та данность, с которой нам надо смириться. Во всем есть законы рынка, которые никто не отменял. На сегодняшний день мы не видим такой возможности - снижать цену до 50 тенге за литр газа. Я с себя ответственности не снимаю», - добавил глава ведомства.

    Как сообщалось ранее, на данный момент собственники АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке приняли решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр.

    Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/a-mamin-po-porucheniyu-prezidenta-pravitel-stvo-primet-mery-po-situacii-v-zhanaozene_a3881136

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Энергетика Цены и тарифы Мангистауская область Минэнерго РК
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