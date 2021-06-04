Не усугубит ли предстоящая амнистия криминогенную ситуацию в Казахстане: ответ главы минюста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Не усугубит ли предстоящая к 30-летию независимости амнистия криминогенную ситуацию в Казахстане? Этот вопрос прокомментировал министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все зависит от конкретных статей этого закона об амнистии, но как правило, по опыту прошлых лет - амнистии не подлежали злостные рецидивисты и у нас есть особые нормы по наказаниям для коррупционеров. Поэтому предполагать, что какие-то ухудшения в плане коррупциогенности в этих сферах в связи с амнистией (будут), наверное, не правильно. Потому что наш законодатель и правоохранительные органы, которые принимают участие в разработке этого законопроекта, они учитывают эти обстоятельства и факторы», - сказал Марат Бекетаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Отметим, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в октябре прошлого года, выступая на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РК, объявил, что в 2021 году по случаю 30-летия независимости Казахстана будет проведена амнистия.