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    Не ставить машины под деревьями и не ходить в горы призвали алматинцев

    23 Марта 2022, 22:12

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ДЧС Алматы призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы, а также не ходить в горы, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    На сегодняшний день, по данным гидропостов «Казселезащита», на гидропосту БАО максимальная высота снега составила 96 сантиметров.

    В связи с действующим штормовым предупреждением, из-за неустойчивого состояния снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы 19-24 марта сохраняется опасность схода снежных лавин.

    Сообщается, что на экопостах бассейна реки Улкен Алматы и на посту ВСК «Медео» Казселезащитой ограничено движение автотранспорта. Сотрудники ДЧС проводят профилактические мероприятия по информированию граждан.

    «Призываем автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы и рекомендуем не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями. Просим воздержаться от походов в горы. В связи с неустойчивым состоянием снега на склонах гор и выпадением осадков в горах отмечается высокая степень лавинной опасности», - обратился к жителям офицер управления гражданской обороны ДЧС Алматы Тохти Эрфат.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Безопасность МЧС ДЧС
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