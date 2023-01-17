Не спешить принимать решение по банкротству призвал казахстанцев глава Минфина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Процесс по банкротству физлиц прокомментировал заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть движение. Мы каждый день проводим разъяснительную работу на разных площадках, у нас целый медиаплан есть. Мы сейчас ведем разъяснительную работу. Банкротство - не есть благо, это последствие тех решений, которые принимались в свое время. Поэтому мы разъясняем, что желательно идти на улучшение платежеспособности и не принимать решение по банкротству. Но ситуации бывают разные, поэтому мы предусмотрели все опции», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената приняли Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан».

Как отметил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов, с учетом международного опыта предлагается ввести 3 вида процедур. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.



