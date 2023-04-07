Не спекулировать ценами на ГСМ призвали владельцев автозаправок в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Не создавать искусственный дефицит и не спекулировать ценами на ГСМ призвали реализаторов бензина и дизтоплива в Актюбинской области. Совещание по вопросам обеспечения ГСМ прошло в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе совещания были обсуждены вопросы повышения стоимости ГСМ и обеспечения ими населения Актюбинской области. Участникам совещания сообщили, что с 12 апреля розничные цены на ГСМ и дизтопливо будут повышены, однако до этой даты цены не должны вырасти.

«С 12 апреля предельные розничные цены на ГСМ и дизтопливо будут повышены. До этого времени никто не имеет права создавать искусственный дефицит или спекулировать ценами. Мы на постоянной основе будем проводить мониторинг, чтобы исключить какие-либо незаконные действия с вашей стороны. Этот вопрос на личном контроле акима области», - отметил заместитель главы региона Мавр Абдуллин.

По словам руководителя управления предпринимательства Актюбинской области Нурхана Тлеумуратова, в области имеется 14,5 тысяч тонн бензина АИ-92, которого должно хватить на 30 дней. Также имеется 9200 тонн дизтоплива на 14 дней. Новые объемы ГСМ с 12 апреля владельцы заправок смогут продавать по новым ценам.

«В других регионах мы наблюдаем дефицит ГСМ и дизтоплива. Все ваши объемы мы знаем. Рекомендуем не создавать искусственный дефицит и реализовывать бензин и дизтопливо по старым ценам. Новые объемы с 12 апреля вы сможете реализовывать по новым ценам. В регионе имеется 14,5 тысяч тонн АИ-92, этого объема хватит на 30 дней, имеющихся 9 200 тонн дизтоплива достаточно на 14 дней. В случае выявления фактов ценового сговора последует административная ответственность», - предупредил реализаторов бензина и дизтоплива руководитель управления предпринимательства Актюбинской области Нурхан Тлеумуратов.

Представители ДЭР по Актюбинской области сообщили, что на проведение весенне-полевых работ Министерством энергетики выделено 9,8 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива. От актюбинских фермеров для посевных работ уже поступило 562 заявки, освоено 280 тонн.

ДЭР совместно с акиматом области усилит контроль над распределением дизельного топлива. Также проводится мониторинг на предмет нарушения антимонопольного законодательства. В случае выявления согласованных действий участников рынка и доминирующих компаний по необоснованному отказу в реализации ГСМ предусмотрена административная ответственность. В случае причинения крупного ущерба либо извлечения дохода в крупном размере предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа или лишения свободы до 1 года.

По итогам совещания было поручено усилить мониторинг, а также принять меры по исключению спекуляции цен.