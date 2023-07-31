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    Не спать за рулем призывают полицейские Жамбылской области

    31 Июля 2023, 20:45

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Широкомасштабную акцию по предотвращению дорожно-транспортных происшествий, связанных с утомляемостью водителей, проводят жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области,

    с 1 июля на территории региона проходит республиканская акция «Сон за рулем», цель которой - снижение дорожно-транспортных происшествий, повышение безопасности на дорогах, привлечение внимания водителей к необходимости соблюдения Правил дорожного движения, режима труда и отдыха.

    «С начала акции полицейскими зарегистрировано 12 126 нарушений ПДД, выявлено 1 694 водителя, превысивших установленную скорость движения, а также 32 нарушителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в ведомстве.

    В рамках акции «Сон за рулем» на республиканской трассе Западная Европа - Западный Китай полицейские несут службу в усиленном режиме, круглосуточное патрулируют закрепленные дорожные участки, проверяют автотранспорт и ведут разъяснительные беседы.

    Руководители райотделов полиции, совместно с работниками медицинской службы скорой помощи, проводят на дорогах области профилактические мероприятия.

    Полицейские останавливают водителей, раздают им брошюры, памятки о ПДД, предупреждают о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, установленной на трассе скорости, а также о важности отдыха перед тем, как сесть за руль автотранспорта.

    Медицинские работники проводят экспресс-обследование водителей на состояние утомления, измеряют давление, пульс и дают необходимые рекомендации.

    «Самое распространенное объяснение причины ДТП – не справился с рулевым управлением, - говорит замначальника управления местной полицейской службы ДП области подполковник полиции Ержан Мананбаев. - За этим часто скрывается банальная усталость водителя. При ДТП, обусловленных сном за рулем, чаще смертельные исходы и тяжелые травмы, поскольку водитель в сонном состоянии не способен принять действия по снижению скорости или уклонению от препятствия. Наша цель - обратить внимание на эту проблему и заставить задуматься о том, что одна ошибка – выехал на трассу не отдохнувшим - может повлиять на жизнь людей».

    Как отметили в ведомстве, подобные совместные рейды по профилактике «сонных» ДТП вызывают понимание и одобрение среди участников дорожного движения, которые выражают благодарность сотрудникам за эту работу.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Транспорт Дороги полиция
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