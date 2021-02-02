Не снижая интенсивности боевой подготовки, соблюдать меры безопасности поручил министр обороны РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В министерстве обороны РК состоялось аппаратное совещание, на котором даны указания по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при организации боевой подготовки взводов в условиях пандемии, а также контролю противопожарной безопасности в воинских частях и учреждениях Вооруженных сил РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

За минувшую неделю в Вооруженных силах количество заражений COVID-19 снизилось на 13 случаев, ПЦР-лабораториями ВС РК в городах Нур-Султан и Алматы проведены 696 исследований. Стоит отметить, что за отчетный период фактов массового заражения коронавирусной инфекцией в армии не зарегистрировано.

В Вооруженных силах на общую оценку «хорошо» завершились мероприятия по слаживанию отделений, которые проводились в течение января. Интенсивность боевой подготовки не снижалась, несмотря на пандемию.

С 1 февраля войска приступили к подготовке взводов. Министр обороны РК генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев дал указания главнокомандующим видами войск и командующим региональными командованиями, не снижая интенсивности боевой подготовки, неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и меры безопасности.

Практические занятия поручено проводить только на открытом воздухе, с учетом допустимого температурного режима. В «красных» зонах обеспечить строгий контроль по соблюдению социального дистанцирования и контакта между подразделениями.

В ходе слаживания взводов обратить особое внимание на обучение командиров устойчивому управлению действиями подчиненных, а также проводить боевые стрельбы подразделений в дневных и ночных условиях, опираясь на опыт боевых действий в локальных войнах и вооруженных конфликтах.

На аппаратном совещании министр обороны отметил важность реализации протокольного поручения по итогам недавней встречи с министром по чрезвычайным ситуациям Ю. Ильиным. В частности, поручил проработать вопрос наделения Министерства обороны функциями уполномоченного органа в области пожарной безопасности на территории воинских частей и учреждений ВС РК.

«Противопожарная безопасность – один из ключевых факторов в обеспечении безопасной жизнедеятельности Вооруженных сил. Необходимо в кратчайшие сроки устранить все имеющиеся недостатки, а финансирование данных мероприятий должно стать приоритетным», – подчеркнул министр обороны.