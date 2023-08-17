Не смог встать со стула: нейрохирург Мынжылкы Бердиходжаев о самой долгой операции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Трудно описать сложность работы нейрохирургов, которые оперируют на головном мозге. О них в обществе слагаются легенды. Они проводят тысячи сложнейших операций и спасают не одну жизнь. Известный казахстанский нейрохирург Мынжылкы Бердиходжаев рассказал о самой долгой операции, после которой даже не мог встать со стула, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самая долгая операция, которую пришлось делать, длилась 12 часов. Девочка неудачно упала, в результате на голове две аневризмы. Для пациентки все закончилось хорошо, а я не смог встать, так болела поясница», - поделился нейрохирург высшей категории, заместитель директора по хирургии Медцентра УДП РК.

По его словам, это еще не предел по длительности операций. Он знает коллег, которым пришлось оперировать больного почти сутки. Поэтому сложно не удивиться выносливости и ювелирному мастерству таких специалистов.

«Бывают пациенты, которые попадают на операционный стол экстренно, да еще и в тяжелом состоянии. В таких случаях обследование пациента ведется по ходу операции и часто приходится менять план операции. Для нейрохирурга это очень стрессовая ситуация. Каждую секунду нужно быть максимально собранным. Даже если такие операции длятся всего два-три часа, они сильно утомляют. За это время легко можно потратить всю свою энергию», - говорит Мынжылкы Бердыкожаев.

Семьям таких специалистов тоже приходится непросто, поделился он. Мало того, что нейрохирург много времени проводит на работе, так еще и домой возвращается без сил, выжатым как лимон. Поэтому для нейрохирургов особенно важно, чтобы семья была понимающей.