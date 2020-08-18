Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Не сдавших ЕНТ  бесплатно обучат рабочим специальностям

    18 Августа 2020, 17:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние семь месяцев более 20 тысяч человек прошли обучение по программе «Бастау бизнес», 18 тысяч казахстанцев защитили свои проекты. Об этом на онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Также стоит обратить внимание на процесс обучения. Наши граждане должны получить специальное образование, мы акцентируем внимание на этом вопросе. Поэтому с 1 сентября более 20 тысяч абитуриентов, не сдавших ЕНТ, будут направлены на бесплатное профессионально-техническое обучение рабочим специальностям», - рассказал вице-министр.

    Кроме этого, для граждан предоставляется возможность получить краткосрочное обучение.

    «Одна из особенностей краткосрочного обучения заключается в том, что работодатели обязаны трудоустроить тех граждан, кто обучился по этому направлению. На сегодняшний день 700 человек уже прошли обучение, а 210 человек трудоустроились. Второе направление – микрокредиты и гранты. Для получения микрокредитов и грантов мы обучаем граждан по программе «Бастау бизнес». 23 тысяч человек завершили обучение, 18 тысяч граждан защитили свои бизнес проекты. Около 7 тысяч человек получили микрокредиты», - пояснил Серик Шапкенов.

    По его словам, в рамках реализации Госпрограммы для развития малого бизнеса предоставлено 5 800 льготных кредитов, открылось 6200 постоянных рабочих мест. Кроме того, предоставлено 17 200 безвозмездных грантов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Занятость
    Новости по теме
    Новости по теме
    Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Более 12 тысяч человек уволят в этом году в Атырауской области
    1,5 тысячи срочников прошли отбор в вузы на грант без ЕНТ
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам