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    Не работают и не желают трудоустраиваться тысяча жителей СКО

    4 Апреля 2023, 19:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Статистики Северо-Казахстанской области показали в цифрах ситуацию на рынке труда в регионе за минувший год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента Бюро национальной статистики, в 2022 году в разных сферах экономики области были заняты 279,1 тысячи североказахстанцев. Из них более 74% считаются наемными работниками. За год общая занятость в регионе снизилась на восемь тысяч человек.

    «Численность безработных составила 14,2 тысячи человек. Уровень безработицы – 4,9%. Численность лиц, которые были без работы, но не искали ее или не были готовы приступить - потенциальная рабочая сила составила 1 тысячу человек. Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 28 лет составил 3,6%, доля молодежи NEET – 7,2%. Официально зарегистрированы в органах занятости в качестве безработных – 2 882 человека», - сообщили в департаменте.

    Между тем акимат Петропавловска регулярно публикует на официальном сайте информацию об открытых в городе вакансиях. На конец февраля работодатели предлагали около 400 мест в разных сферах экономики. В конце марта в городе проводили очередную ярмарку вакансий.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Статистика Занятость Общество
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