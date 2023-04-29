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    Не позволим застройщикам создавать видимость бурной работы - аким Астаны о проблемных ЖК

    29 Апреля 2023, 15:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек встретился с жителями проблемных жилых комплексов: ЖК «Актау Сити», ЖК «Sapsan», ЖК «Казанат 2», ЖК «Аскер 1», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт акима Астаны в Instagram.

    «На объектах либо не ведутся строительные работы, либо крайне медленно. У застройщиков есть плохая привычка - создавать видимость и нагонять спецтехнику только во время встреч с жителями и госорганами», - отметил Женис Касымбек.

    По его словам, ряд застройщиков данных ЖК привлечен по нескольким статьям Кодекса РК об административных нарушениях. Завершение строительства акимат будет держать на контроле. «Не позволим застройщикам создавать видимость бурной работы. В случае если не будет реальных темпов строительства, дела будем направлять в органы для возбуждения дела. Так как данные дома должны были быть завершены несколько лет назад. Что касается долгостроев города - в текущем году планируем завершить строительство оставшихся долгостроев. Это чуть более 30 ЖК», - сообщил на встрече аким столицы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана ЖКХ Строительство Жилье
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