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    Не повлияет ли ситуация в Украине на запас лекарств в Казахстане – ответ Ажар Гиният

    12 Марта 2022, 18:16

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, достаточно ли запаса лекарственных средств по стране, учитывая конфликт между Россией и Украиной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я не могу сказать, что большая часть лекарственных средств поступает к нам из Украины, Белоруссии, России. 70% от общего количества лекарств мы приобретаем из-за рубежа. Например, из России, Беларуси, Украины приходится по 2%. На сегодняшний день «СК-Фармация» уже закупила 93% необходимых лекарств на этот год. Более 50% из них поступают на склады, в медицинские организации. В связи с политической ситуацией, с происходящим, ростом курса доллара, мы совместно с Правительством рассматриваем меры. Согласно контракту, подписанному в прошлом году, лекарства поступают. Из той же России, из Беларуси сейчас 60% поступили. По оставшимся 40% ведутся переговоры о том, как будет дальше ситуация складываться. Я уже отметила, что от Украины мы от получаем лекарства в 2%. Из амбулаторных лекарств, предоставляемых на бесплатной основе, мы получили 11 видов лекарств, также восемь видов лекарств, необходимых стационарам. Ведутся переговоры о том, как будут поставляться те же лекарства с украинской стороны», - рассказала министр на пресс-конференции региональной службы коммуникаций.

    По словам Ажар Гиният, все эти вопросы находятся на контроле.

    «В последние годы в стране с лекарствами проблем не было. Акиматами всех регионов создан Стабилизационный фонд. В некоторых регионах сейчас есть лекарства на сумму более 1 млрд тенге. На вчерашнем заседании Межведомственной комиссии было принято решение обновлять и дополнять те лекарства, которые существуют и развивать их дальше в зависимости от текущей ситуации. Министерство сейчас готовит список. По этому списку мы готовим приказ, запрещающий вывоз лекарств из страны. Все это делается для обеспечения населения лекарственными средствами», - объяснила министр.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минздрав РК Беларусь Россия Украина
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