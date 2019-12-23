Не перечисливших средства в Фонд медстрахования работодателей наказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Алматы защитила свыше 400 конституционных прав граждан на охрану здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Прокуратура Алмалинского района города выявила 76 работодателей, которые не перечисляли средства в Фонд социального медицинского страхования за своих работников.

Согласно Закону РК «Об обязательном медицинском страховании», работодатель в интересах охраны здоровья работника обязан ежемесячно перечислять средства в фонд в размере 1,5% от дохода работника.

«Однако 452 работникам со стороны работодателей отчисления не производились. По акту надзора прокуратуры Алмалинского района в интересах здоровья работников в фонд перечислены 1,6 млн тенге. Виновные наказаны», - сообщили в прокуратуре города.

В ведомстве также разъяснили работодателям о необходимости неукоснительного соблюдения социальных и трудовых прав работников.