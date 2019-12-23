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    Не перечисливших средства в Фонд медстрахования работодателей наказали в Алматы

    23 Декабря 2019, 19:46

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Алматы защитила свыше 400 конституционных прав граждан на охрану здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Прокуратура Алмалинского района города выявила 76 работодателей, которые не перечисляли средства в Фонд социального медицинского страхования за своих работников.

    Согласно Закону РК «Об обязательном медицинском страховании», работодатель в интересах охраны здоровья работника обязан ежемесячно перечислять средства в фонд в размере 1,5% от дохода работника.

    «Однако 452 работникам со стороны работодателей отчисления не производились. По акту надзора прокуратуры Алмалинского района в интересах здоровья работников в фонд перечислены 1,6 млн тенге. Виновные наказаны», - сообщили в прокуратуре города.

    В ведомстве также разъяснили работодателям о необходимости неукоснительного соблюдения социальных и трудовых прав работников.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Права человека Генпрокуратура Здравоохранение
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