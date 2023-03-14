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    Не паниковать по поводу риска землетрясений призвали казахстанцев в МЧС

    14 Марта 2023, 14:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Не паниковать по поводу риска землетрясений в нескольких регионах призвал казахстанцев официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, силы и средства территориальных подразделений МЧС всегда в полной боевой готовности.

    «Вместе с тем, есть соответствующие планы межведомственного взаимодействия и есть соответствующие планы проверок наших территориальных подразделений и структурных подразделений, в ходе отработки которых проверяется их готовность», - сказал Руслан Иманкулов в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ».

    Он также сообщил, что прогноз о риске землетрясений действительно был, но никаких панических настроений в данном случае быть не должно.

    «Все, что необходимо довести до населения, доведем», - уточнил представитель ведомства.

    Он также отметил, что МЧС не отправляло никаких документов в адрес акимов Алматы, Алматинской и Жетысуской областей на фоне риска землетрясений. По его словам, в этом нет необходимости.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МЧС Землетрясение
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