Не паниковать и эвакуироваться: в Алматы пройдет сейсмотренировка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 11 сентября в 10 часов в Алматы будет проводиться общегородская сейсмотренировка. В этой связи ДЧС обратился к жителям и гостям города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте попросили жителей до начала сейсмотренировки подготовить тревожный чемоданчик, заранее определить маршрут эвакуации в безопасное место.

- Безопасным местом является открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий.

- Во время сейсмотренировки, услышав сигнал «Внимание всем!», сохраняйте спокойствие, эвакуируйтесь из здания.

- Просим Всех принять активное участие в сейсмотренировке, повышайте культуру безопасности!

- В случае возникновения крупномасштабной ЧС (землетрясение) в городе будут развернуты 384 пункта приема пострадавшего населения, оставшегося без крова. Пункты приема пострадавшего населения, оставшегося без крова можно увидеть здесь.

- Пункты приема пострадавшего населения предназначены для сбора, регистрации временного размещения, обеспечения пострадавшего населения предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), посадки на транспорт и эвакуации в безопасные районы.

В ДЧС также сообщили, что необходимо продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении:

- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!

- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.

- Отойдите от мебели, окна, люстры.

- Найдите надежное крепкое укрытие. Если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен.

- Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).

- Отключите воду, газ и электричество.

- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).

- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.

- Будьте готовы к повторным толчкам .

- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Спасатели напомнили, что Алматы расположен в 9-10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в городе происходят до 200 слабых, неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для мегаполиса фоновым режимом.