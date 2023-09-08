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    09:46, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Не паниковать и эвакуироваться: в Алматы пройдет сейсмотренировка

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 11 сентября в 10 часов в Алматы будет проводиться общегородская сейсмотренировка. В этой связи ДЧС обратился к жителям и гостям города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте попросили жителей до начала сейсмотренировки подготовить тревожный чемоданчик, заранее определить маршрут эвакуации в безопасное место.

    - Безопасным местом является открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий.

    - Во время сейсмотренировки, услышав сигнал «Внимание всем!», сохраняйте спокойствие, эвакуируйтесь из здания.

    - Просим Всех принять активное участие в сейсмотренировке, повышайте культуру безопасности!

    - В случае возникновения крупномасштабной ЧС (землетрясение) в городе будут развернуты 384 пункта приема пострадавшего населения, оставшегося без крова. Пункты приема пострадавшего населения, оставшегося без крова можно увидеть здесь.

    - Пункты приема пострадавшего населения предназначены для сбора, регистрации временного размещения, обеспечения пострадавшего населения предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), посадки на транспорт и эвакуации в безопасные районы.

    В ДЧС также сообщили, что необходимо продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении:

    - Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!

    - Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.

    - Отойдите от мебели, окна, люстры.

    - Найдите надежное крепкое укрытие. Если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен.

    - Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).

    - Отключите воду, газ и электричество.

    - Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).

    - Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.

    - Будьте готовы к повторным толчкам .

    - Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

    Спасатели напомнили, что Алматы расположен в 9-10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в городе происходят до 200 слабых, неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для мегаполиса фоновым режимом.


    Теги:
    Алматы Землетрясение ДЧС Учения Главная для mail.ru
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