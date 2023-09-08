Не паниковать и эвакуироваться: в Алматы пройдет сейсмотренировка
В департаменте попросили жителей до начала сейсмотренировки подготовить тревожный чемоданчик, заранее определить маршрут эвакуации в безопасное место.
- Безопасным местом является открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий.
- Во время сейсмотренировки, услышав сигнал «Внимание всем!», сохраняйте спокойствие, эвакуируйтесь из здания.
- Просим Всех принять активное участие в сейсмотренировке, повышайте культуру безопасности!
- В случае возникновения крупномасштабной ЧС (землетрясение) в городе будут развернуты 384 пункта приема пострадавшего населения, оставшегося без крова. Пункты приема пострадавшего населения, оставшегося без крова можно увидеть здесь.
- Пункты приема пострадавшего населения предназначены для сбора, регистрации временного размещения, обеспечения пострадавшего населения предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), посадки на транспорт и эвакуации в безопасные районы.
В ДЧС также сообщили, что необходимо продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие. Если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ и электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам .
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Спасатели напомнили, что Алматы расположен в 9-10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в городе происходят до 200 слабых, неощутимых землетрясений. При этом землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для мегаполиса фоновым режимом.