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    «Не отступив перед смертельной опасностью»: отличившихся полицейских наградили в МВД

    26 Июня 2023, 11:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов наградил особо отличившихся сотрудников полиции. Об этом сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В честь Дня казахстанской полиции в Астане сотрудники МВД возложили венки и гирлянды цветов к Монументу стражам правопорядка, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Министр внутренних дел Марат Ахметжанов на торжественном собрании наградил отличившихся сотрудников», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в ведомстве.

    Обращаясь к личному составу, глава ведомства выразил особые слова благодарности ветеранам, внесшим вклад в становление и развитие органов внутренних дел, воспитание молодых сотрудников и сохранение традиций.

    «Отдельного уважения за понимание, терпение и поддержку заслуживают и члены наших семей, сказал министр. Священным долгом для всех сотрудников органов внутренних дел служит память о погибших товарищах, кто, не отступив перед смертельной опасностью, до конца остался верным присяге и служебному долгу, охраняя правопорядок и спокойствие в стране», – подчеркнул он.

    Ранее министр внутренних дел Марат Ахметжанов подробно рассказал о статусе полицейского в Казахстане.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана МВД РК Общество
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