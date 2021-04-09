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    Не отказываться от утреннего приема пищи рекомендовал постящимся главный имам столицы

    9 Апреля 2021, 13:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный имам столицы Ерболат Жусупов озвучил рекомендации для тех, кто воздерживается от раннего утреннего приема пищи - сухур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Соблюдающие пост должны особое внимание обратить на сухур – утренний прием пищи. Во многих случаях люди под предлогом, что не проголодались или не голодают в течение дня, отказываются от раннего приема пищи – сухур и сразу же засыпают. Это неправильно. Так не следует поступать. В целом особенность соблюдения поста мусульманами – утренний прием пищи (сухур). Учитывая эпидемиологическую ситуацию, призываю соблюдающих пост принимать сухур. Призываю употреблять полезную и богатую витаминами пищу, не отказываться от утреннего приема еды», - сказал Ерболат Жусупов.

    Ранее главный имам Нур-Султана объяснил правила посещения мечети.

    Из-за эпидемиологической ситуации в столице в мечетях изменили правила чтения Корана.

    По проведению месяца Рамазан астанчане могут задать вопросы службе 109.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

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