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    Не остались без внимания - Багдат Анарбаева о поощрении волонтеров, помогающих в борьбе с COVID-19

    4 Сентября 2020, 14:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК председатель филиала Лиги волонтеров Казахстана города Алматы Багдат Анарбаева ответила на вопрос журналиста о том, получали ли надбавку волонтеры в период пандемии, так как они оказывали помощь населению, рискуя своим здоровьем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Службе центральных коммуникаций прозвучал вопрос от журналиста: «Работая в условиях мировой пандемии, режиме ЧС, людям, которые были на передовой, медикам и полицейским, государство выплачивало надбавку. Была ли подобная оплата предусмотрена и произведена волонтерам, ведь они, рискуя своим здоровьем, также внесли большой вклад в борьбу с коронавирусом?»

    «В период пандемии мы понимали, что население нуждается в помощи. Поэтому объединились в волонтерские штабы. В Алматы у нас работают порядка 50 волонтеров, которые добровольно вошли в волонтерский штаб и оказывали помощь на безвозмездной основе. Мы понимали, что у государства есть другие заботы и помощь, которую оказывают нуждающимся людям. Мы не рассчитывали ни на что и оказывали помощь», - ответила Багдат Анарбаева.

    По ее словам, государство, руководства города поддержало волонтеров за проявленную инициативу.

    «То есть были предоставлены средства защиты, бесплатный транспорт и питание, чтобы наши волонтеры могли оказывать помощь и обезопасить себя. Также нашим самым активным волонтерам вручили благодарственные письма от Елбасы, руководства города. Они были награждены нагрудными знаками «Халық алғысы». Можно сказать, что волонтеры не остались без внимания, и их работу заметили», - отметила она.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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