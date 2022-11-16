Не можете сохранить историческое здание, передайте государству – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает, что собственники разрушающихся исторических зданий должны передать их государству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На онлайн-туре по инвестиционным проектам в сфере строительства глава региона не обошел вниманием ситуацию с облицовкой современными материалами здания дома купца Измайлова.

«В соцсетях остро обсуждают вопрос по нарушениям фасада здания исторического памятника. Мы не поддерживаем эти действия. Несмотря на то, что здание находится в частной собственности, будем добиваться исторического облика. Предпринимателям, которые владеют старинными зданиями, надо подумать еще раз. Если не можете обеспечить сохранность, передайте государству. Мы готовы взять, восстановить, сохранить. Департамент полиции должен провести тщательную проверку и довести дело до конца», - сказал К.Аксакалов.

Аким области добавил, что в госсобственность удалось вернуть здание купца Янгуразова, известного как Дом невесты. Разработали проектно-сметную документацию на реставрацию памятника. Работы начнут в следующем году.

В качестве положительного примера К.Аксакалов привел уже восстановленное предпринимателем здания купца Шамсутдинова, которое много лет стояло заброшенным. Завершается реставрация старинной мечети 19-го века на территории завода. В здании будет располагаться музей исламской культуры.





Фото: gov.kz







