Не могу гарантировать отсутствие шероховатостей – Минздрав о профстраховании медработников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала возможные риски при внедрении обязательного профстрахования медработников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это новая реформа для нашей страны, вводится механизм по страхованию профессиональной ответственности. Конечно, по мере реализации реформы будут какие-то шероховатости. Я не могу дать вам гарантии, что не будет каких-то шероховатостей. Но надо делать эту реформу, это лучшие практики мира, в лучших развитых странах страхование давно внедрено», - сказала Ажар Гиният на презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», отвечая на вопросы депутатов.

По ее словам, 95% жалоб не доводится до суда.

«Лучших врачей в тюрьмы не сажают. Самые рисковые профессии среди медицинских – это хирурги, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи. А когда самые сложные ситуации, заходят в операционную или находятся в реанимации возле пациента самые лучшие специалисты. Они берут на себя ответственность, они надевают халат и заходят в операционную, не зная, что рискуют», - подчеркнула министр.

«Поэтому это лучший опыт, его надо внедрять. Говорить, что рисков не будет, я не могу. Это зависит от нас, от медицинских работников, от общества, от ответственности страховых компаний, от соблюдения законодательства в Казахстане», - добавила Ажар Гиният.

Ранее сообщалось, что обязательное страхование профдеятельности медработников намерены ввести в Казахстане. Это позволит повысить качество медицинской помощи и в целом повлияет на рейтинг здравоохранения Республики Казахстан на международной арене.

Фото: gov.kz















