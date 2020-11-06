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    Не менее 50 % сотрудников необходимо перевести на дистанционную работу в Шымкенте

    6 Ноября 2020, 19:47

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Шымкента «О продлении карантина и ограничительных мер на территории города Шымкента на время карантина необходимо перевести не менее 50 % офисных сотрудников на дистанционную форму работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Шымкента «О продлении карантина и ограничительных мер на территории города Шымкент» акимату, государственным органам и предприятиям, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, субъектам предпринимательства на время карантина необходимо перевести не менее 50 % офисных сотрудников на дистанционную форму работы. При штатном расписании должны работать более 30 сотрудников с возможностью максимального сокращения рабочего времени.

    В торговых центрах, продовольственных и непродовольственных магазинах, объектах сферы оказания услуг населению и в местах возможного массового скопления людей необходимо ежедневно проводить дезинфекционные мероприятия.

    Работу ЦОНов, в том числе спецЦонов необходимо организовать строго по предварительному бронированию через портал электронного правительства, телеграмм бота с 09:00 до 18:00 часов в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни согласно трудового законодательству РК.

    Работу АО «Казпочта», Саll-центров ЦОНов нужно организовать с 09:00 до 18:00 часов в будние дни, с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству РК.

    Деятельность продовольственных и непродовольственных рынков (специализированные, вещевые, скотные и авторынки), ярмарок ограничить при заполняемости не более 30 % и не менее 4 кв метров на одного посетителя с 06:00 до 18:00 часов, с приостановлением деятельности крытых продовольственных и непродовольственных (помещения, здания, сооружения, имеющие стены, окна/витражи) в выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству РК. Деятельность ярмарок необходимо осуществлять с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, в том числе обеспечить установку дезинфекционного тоннеля и санитайзеров.

    Деятельность продовольственных гипермаркетов, супермаркетов, минимаркетов и магазинов у дома вне зависимости от места нахождения по времени нужно ограничить с 09:00 до 22:00 часов в будние, выходные и праздничные дни.

    Необходимо ограничить деятельность по времени с 07:00 до 23:00 часов объектов общественного питания, работающие на открытом воздухе и объекты, расположенные в зданиях (кафе, рестораны, лаундж-бары, спорт-бары, столовые, кофейни и кулинарии), в том числе расположенные в торгово-развлекательных центрах (в отдельных помещениях) с размещением обеденных столов до 50 посадочных мест.

    Все также запрещается проводить торжественные, памятные мероприятия (банкеты, тои, поминки, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, беташар и другое). Также запрещается работа фудкортов, банкетных залов и использование кальянов на объектах общепита.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Здравоохранение Шымкент Коронавирус в РК
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