Не менее 50% работников из центра занятости задействуют в проектах «ДКБ-2020» в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Защищать права добросовестных предпринимателей и пресекать любые попытки хищений и вывода бюджетных средств в тень пообещали власти Павлодарской области с этого года при реализации государственной программы «Дорожная карта бизнеса - 2020», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«При реализации поставленных задач во взаимодействии с другими правоохранительными и государственными органами будет обеспечена защита прав добросовестных предпринимателей и пресечение любых попыток хищений и вывода бюджетных средств в тень», - сообщили журналистам в департаменте экономических расследований Павлодарской области.

На совещании о новых подходах реализации госпрограммы «Дорожная карта занятости» под председательством акима области Абылкаира Скакова выступил руководитель департамента экономических расследований Саят Саукомбеков. Он отметил, что в регионе примут комплексные меры по снижению теневой экономики, в том числе по сокращению уровня обналиченных денег, пресечению фактов уклонения от уплаты налогов через фиктивные сделки и организованные преступные группы в этой сфере, фактов легализации средств, имущества, добытых преступным путём, и хищения бюджетных средств при благоустройстве и строительстве социальных объектов, выявленных во время оперативно–профилактического мероприятия «Казына».

В департаменте рассказали, что в 2020 году по программе «ДКБ-2020» в Павлодарской области ведут масштабную работу по благоустройству, ремонту и строительству соцобъектов, на которые из бюджета выделено 43,2 миллиарда тенге.

«В 105 населённых пунктах области планируется реализовать 221 инфраструктурный проект. Самими крупными являются строительство приёмного покоя городской больницы №1 в городе Павлодар, инфекционного корпуса в областной больнице, школы в селе Жетекши и 18 жилых домов, - уточнили в ДЭР. - На подрядные организации при реализации проектов возложены обязательства по обеспечению не менее 90 процентов материалов отечественного содержания и приёму не менее 50 процентов наёмных работников из центра занятости».

Фото ДЭР Павлодарской области.