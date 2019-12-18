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Не менее 39 млрд тенге инвестиций планируют привлечь в проекты туристской отрасли

18 Декабря 2019 09:50
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Не менее 39 млрд тенге инвестиций планируют привлечь в проекты туристской отрасли

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На портале электронного правительства опубликовано постановление об утверждении Стратегии развития акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism» на 2019 – 2028 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В течение последних десятилетий туризм непрерывно развивался и стал одним из самых быстрорастущих секторов мировой экономики. В настоящее время сфера туризма превышает по объему деловых операций экспорт нефти, торговлю продуктами питания и автомобильную отрасль. Туристская отрасль является одним из основных источников дохода для многих стран мира.

Правительством Казахстана приняты Концепция развития туристской отрасли РК до 2023 года и Государственная программа развития туристской отрасли РК на 2019-2025 годы, задачами которых определены развитие внутреннего и въездного туризма, развитие региональных культурно-туристических кластеров, стимулирование инвестиций, повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта, планирование туристского развития, развитие туристской инфраструктуры, продвижение туристских дестинаций на внутреннем и международном рынках, формирование единого национального туристского бренда.

Вместе с тем туристская отрасль взаимодействует с большим количеством смежных отраслей, и эффективность всей отрасли в целом зависит от их скоординированной деятельности.

Для выполнения роли единого координатора и бренд-менеджера, а также в целях обеспечения системного и институционального развития туристской отрасли Казахстана было создано акционерное общество «Национальная компания «Kazakh Tourism».

Как указано в документе, Казахстан обладает высоким потенциалом развития новых продуктов по таким направлениям, как приключенческий, MICE, событийный, историко-культурный, медицинский, экологический, этнографический, развлекательный, детско-юношеский туризм и т.д.

«В связи с этим необходимо применить кардинальные системные и комплексные меры по повышению привлекательности отечественных туристских дестинаций для туристов, бизнеса и инвесторов. Ключевые проблемы развития туристской отрасли лежат в коммуникационной плоскости», - говорится в опубликованном документе.

В целях финансового обеспечения развития туристского потенциала Казахстана НК «Kazakh Tourism» будет осуществляться работа по привлечению отечественных и зарубежных инвестиций.

Так, планируется привлечение до 2028 года не менее 39 млрд тенге инвестиций в проекты туристской отрасли. В рамках реализации проектов при участии НК «Kazakh Tourism» планируется увеличение к 2028 году номерного фонда в приоритетных туристских дестинациях на 1800 койко-мест.

Публичное обсуждение документа продолжится до 31 декабря.

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Ключевые слова: Правительство РК, Туризм,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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