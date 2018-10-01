Не менее 30 млрд тенге на поддержку бизнеса ежегодно поручил выделять Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает необозримым продлить программу «Дорожная карта бизнеса-2020», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2010 году мы запустили программу «Дорожная карта-2020». В рамках моих поездок в регионы, меня убедили, что это эффективная программа. Действие программы надо нам продлить до 2025 года. Надо дополнительно предусмотреть не менее 30 млрд тенге ежегодно на ее реализацию. Это позволит за три года дополнительно создать не менее 22 тысяч новых рабочих мест для наших граждан, даст 224 млрд тенге налогов в бюджет и 3 трлн тенге производства продукции», - сказал Президент в своём ежегодном Послании народу Казахстана.



Глава государства отметил, что именно бизнес создает новые рабочие места, обеспечивает большую часть казахстанцев доходами.