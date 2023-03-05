Не люблю просто так сидеть – 102-летняя карагандинка каждое утро убирает снег во дворе

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 102-летняя Сабила Орманбаева из села Кулайгыр Абайского района Карагандинской области ведет активный образ жизни. Несмотря на преклонный возраст, пенсионерка убирает снег зимой, занимается животноводством и радует родственников кулинарными изысками. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Зимой каждое утро у Сабилы Орманбаевой начинается с расчистки двора от снега. И так женщина жила с юных лет, постоянно в работе. В бурные 1930-е годы сеяла зерновые, пропалывала луга, заготавливала сено. В 17 лет работала молочником в родном селе и была передовиком производства. Доила более 30 коров в день. Ухаживала за телятами…

«Утром мы рано вставали, потому что надо было успеть подоить более 30 коров. Я была среди девушек самая быстрая и молоко, надоенное мной, было самое чистое, поэтому получала двойную зарплату. Я не выбирала работу, бралась за все», - вспоминает Сабила-апа.

Сабила Орманбаева рано потеряла мужа, у нее 9 детей. Всю жизнь посвятила общественной деятельности. Днем работала в колхозе, а ночью занималась домашними делами, пряла пряжу, шила одежду, воспитывала ребят.

По словам детей, их мама – пример для подражания.

«Я всегда бегала с работы домой. Не было времени даже зайти к соседям и попить чай. Главная цель для меня была – вырастить своих детей», - призналась женщина.

Прирожденная доярка не оставила профессию и после выхода на пенсию. Она занималась животноводством и земледелием, пока не отметила юбилей – 100 лет.

«Последние годы я еще доила двух коров, что для меня не составляло никаких трудностей. Сейчас убираю по дому, топлю печь, мою полы, не люблю просто так сидеть. Здоровье позволяет и поднимается настроение. Я никогда не болела, боюсь уколов. Но сейчас при необходимости пью таблетки», - сказала Сабила Орманбаева.

Бабушка награждена орденом Трудовой Славы, а также медалями «Алтын Алқа» и «Ана Даңқы». Сегодня старейшая жительница села Кулайгыр не остается в стороне и от важных политических событий в стране. К примеру, первой голосует на выборах в пример своим соотечественникам.

«Она такая беспокойная, просто так сидеть дома не любит. Сама и доит, никому не доверяет это дело, потому что она как-никак профессионал и не доверяет чужим рукам», - сказала соседка женщины Анна Вимова.

Глядя на Сабилу Орманбаеву, можно сказать одно, главное в человеке – это радость за жизнь, любимое дело, домашние хлопоты. А благодарность и плоды – это дети и внуки. Их у Сабилы-аже 25 и 6 правнуков. Они и продолжают славные традиции своей бабушки.